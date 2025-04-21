التاج يقود، والشعب يطمح

وطنا اليوم _

” مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن ـ البرلمان أولاً “

د. هاني محمود العدوان

صاحب الجلالة، قائد مسيرتنا الاردنية المظفرة

يا وارث عرش العز والإباء، ويا سيد المسيرة الناهضة، ويا قلب الأمة الخافق بالأمل، من أعماق قلوب شعبك الأوفياء، الراسخين في ثرى هذا الوطن جذوراً ضاربة في عمق التاريخ، نرفع إلى مقامك السامي أسمى آيات الولاء والتبجيل، ممزوجة بأصدق الدعوات وأخلصها، بأن يسبغ عليك المولى عز وجل من فيض نعمه وبركاته، ويشد عضدك بنصره وتأييده، ويجعلك للأردن حصناً منيعاً وسيفاً بتاراً في وجه التحديات، وذخراً لا ينضب وسنداً قوياً على مر الأيام والسنين

إن رؤيتك الثاقبة للإصلاح الشامل، التي تؤسس لتحديث سياسي عميق وجاد في صميم مساعيها، لهي المشعل الذي ينير لنا دروب مستقبل يتوشح بالأمل، وفي خضم هذه الأزمنة الحاسمة من تاريخ أمتنا، تتجلى حكمتك الرشيدة كمنارة ساطعة ترشدنا نحو غد أزهر يليق بعتق هذا الوطن وأصوله الضاربة في أعماق الزمن

إننا نؤمن، يا قائدنا الملهم، بأن قوة الأردن تكمن في مجلس نيابي قوي متين، يعبر بحق عن نبض الشارع الأردني وتطلعاته، هذا المجلس هو صمام الأمان لمستقبلنا، والركيزة الأساسية لمسيرة التحديث التي تقودها بحنكة واقتدار

ولبلوغ هذه الغاية النبيلة، فإننا نتطلع إلى قانون انتخاب عصري يرتقي إلى مستوى طموحات جلالتكم وتطلعات شعبكم الوفي، قانون يضمن وصول نخبة وطنية مخلصة، قوامها الكفاءات العلمية، والسير الحميدة العطرة، والشخصيات الوطنية التي تجسد قيمنا الأردنية الأصيلة وأخلاقنا الرفيعة، وتعكس بحق وعي شعبنا ورقيه وثقافته التي جعلته مثالا يحتذى به بين الأمم

إننا نحلم بمجلس نيابي يضم قامات وطنية شامخة، ترتقي إلى مستوى مكانة الأردن وتاريخه العريق، شخصيات لا يشغلها سوى عظمة الوطن ورفعة شأنه، وقضاياه المصيرية، شخصيات نذرت نفسها لخدمة الأردن وشعبه، وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بعيدا عن أي أجندات شخصية أو فئوية ضيقة

وفي هذا السياق الوطني الخالص، فإننا نرى أن المال السياسي هو آفة يجب اقتلاعها من جذور العملية الانتخابية، يجب أن يجرم القانون بكل حزم وقوة كل من تسول له نفسه استغلال المال لشراء الذمم والتأثير على إرادة الناخبين، سواء كانوا أفرادا أو أحزابا، يجب حرمانهم من الترشح، بل وإسقاط عضويتهم إذا ما تلطخت أيديهم بهذه الممارسات المشينة حتى بعد فوزهم

كما أننا نرى يا سيدنا، من الضرورة الوطنية الملحة إفساح المجال أمام جيل جديد من الكفاءات الوطنية لخدمة الوطن من خلال قبة البرلمان، لذا، نقترح استثناء من تقلدوا مناصب وزارية أو كانوا أعضاء في مجلس الأعيان من الترشح للانتخابات النيابية، وتحديد فترة الترشح لعضوية مجلس النواب بدورتين فقط، لضمان تجديد الدماء وإتاحة الفرصة أمام طاقات وطنية واعدة للمساهمة في بناء مستقبل الأردن

إن هذه المقترحات، يا صاحب الجلالة، ليست مجرد أفكار عابرة، بل هي نبض الشارع الأردني، وتعبير عن تطلعات شعبك الذي يرى في قيادتكم الحكيمة الضمانة لمستقبل أفضل، شعبكم الذي بات يتطلع بشغف إلى مجلس نيابي يمثلهم بحق، ويكون صوتهم الأمين تحت قبة التشريع، ويعكس كفاءتهم ونزاهتهم

إننا على ثقة تامة بأن بصيرتكم النيرة ستولي هذا الأمر جل اهتمامها، وستوجه حكومتكم الرشيدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل قانون الانتخاب بما يحقق هذه الغايات النبيلة، ويعزز مسيرة التحديث السياسي التي تقودونها بعزم لا يلين وإصرار لا يعرف المستحيل

حفظك الله يا قائدنا، وسدد خطاك على طريق الخير والعزة والمنعة لهذا الوطن الغالي وشعبه الوفي