الجامعة الهاشمية تنظّم يومًا طبيًا توعويًا بصحة الفم والأسنان في مدارس الزرقاء الثانية

وطنا اليوم:نظّمت الجامعة الهاشمية ممثلة بكلية طب الأسنان، يومًا طبيًا توعويًا حول صحة الفم والأسنان في مدرستي لبابة بنت الحارث الأساسية المختلطة وبلال بن رباح الأساسية الأولى للبنين في مديرية تربية الزرقاء الثانية، وبمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.

وتضمّن اليوم الطبي تقديم محاضرات توعوية وتثقيفية حول أهمية العناية بصحة الفم والأسنان والوقاية من أمراض اللثة، إضافة إلى إجراء فحوصات سريرية لأكثر من 250 طالبًا وطالبة، بهدف الكشف المبكر عن حالات تسوس الأسنان وأمراض اللثة والأنسجة المحيطة، كما تم توزيع عينات طبية مجانية ونشرات توعوية على الطلبة بالتعاون مع مؤسسات طبية متخصصة.

وأكد الأستاذ الدكتور زياد الدويري عميد كلية طب الأسنان، أن تنظيم هذا اليوم يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، وفي إطار رسالة الجامعة الهادفة إلى تعزيز التوعية الصحية في المجتمع المحلي خاصة لدى طلبة المدارس الأساسية، لما لذلك من أثر مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة.

وأضاف أن برامج التوعية يجب ألا تقتصر على الكشف المبكر فقط، بل لا بد أن تتضمن تقديم رعاية متخصصة مقرونة بالتشخيص الدقيق والمتابعة الدورية، إلى جانب التوعية بالنظام الغذائي السليم، مشددًا على أهمية إشراك أولياء الأمور في هذه البرامج لضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها التوعوية والصحية