%44 نسبة ارتفاع عدد الفنادق العاملة في الأردن

وطنا اليوم:ارتفع عدد الفنادق العاملة في الأردن، بنسبة 44%، خلال العام الماضي، مقارنة بنهاية عام 2023، حيث وصل إلى 919 فندقا، مقابل 638 خلال فترة المقارنة، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

ووفقا للبيانات المنشورة في الكتاب الإحصائي السنوي، لدائرة الإحصاءات العامة عن سنة 2024، فإن عدد الغرف الفندقية زاد أكثر من 5 آلاف غرفة، وبلغ نحو 36 ألفا، فيما ارتفع عدد الأسرة بأكثر من 10600 سرير، إلى 68 ألفا.

كما وصل عدد العاملين في القطاع السياحي داخل المملكة، إلى 23 ألف شخص، مع نهاية العام الماضي.

وتشير الإحصائيات إلى أن توزيع الفنادق، كان 357 فندقا مصنفا، موزعة على مختلف محافظات ومناطق المملكة.

كما يعمل في الأردن، 73 فندقا غير مصنف، غالبيتها في العاصمة ومنطقة البترا، كما يوجد 176 شقة وجناح فندقي، العدد الأكبر منها يعمل في العاصمة عمان، بـ 164 شقة وجناحا.

وبلغ عدد النزل والموتيلات (أماكن إيواء مؤقتة للمسافرين) والمخيمات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، قرابة 313 نزلا ومخيما، حيث حلت منطقة وادي رم في المرتبة الأولى من ناحية العدد في هذه الفئة من المنشآت السياحية بـ251، في حين يعمل في المملكة قرابة 878 مكتب سياحة وسفر، بالإضافة إلى وجود 276 متجر تحف شرقية، وأكثر من 2100 مكتب تأجير مركبات سياحية.

ووفقا للأرقام، فإن الأردن تضم أكثر من 1200 مطعم سياحي، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى أكثر من 1400 دليل سياحي، يعملون في المواقع الأثرية، كما يوجد 25 تعمل في القطاع.