أحوال جوية خماسينية والحرارة تتجاوز الـ 40 مئوي في الأغوار والعقبة

وطنا اليوم:بحسب آخر مخرجات الخرائط الجوية في “طقس العرب”، يتوقع أن تندفع نحو المملكة تدريجياً اعتباراً من الليلة الإثنين/ الثلاثاء كتلة هوائية حارة نسبياً قادمة من الجنوب ويتزايد تأثيرها على المملكة مع نهار يوم غد الثلاثاء.

التفاصيل وبداية من هذه الليلة ليلة الإثنين/الثلاثاء يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة الليلة مقارنة مع الليالي التي سبقتها وتكون الأجواء مع ساعات المساء والليل الأولى لطيفة في عموم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتندفع نحو المملكة نهار الثلاثاء كتلة هوائية حارة نسيباً تسبق منخفض جوي خماسيني يتوقع أن يتمركز نهار الثلاثاء فوق الأراضي المصرية قبل أن يقترب أكثر من المملكة لاحقاً، لذا يطرأ نهار يوم الثلاثاء ارتفاع واضح على درجات الحرارة و تتحول الأجواء لتصبح حارة نسبياً في مختلف المناطق وحارة في الأغوار والعقبة.

الثلاثاء ليلاً يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة الليلية وتصبح الأجواء أكثر معتدلة في عموم المناطق.

ويتزايد تأثر المملكة نهار الأربعاء بالكتلة الهوائية الحارة وتسود تدريجياً أحوال جوية خماسينية ويطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بحدود 13-15 درجة مئوية وتصبح الأجواء حارة وجافة في عموم المناطق وشديدة الحرارة بمناطق الأغوار والعقبة.

ونود التنويه من نشاط سرعة الرياح ظهر وعصر الأربعاء خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة والتي تعمل اثارة الأتربة والغبار وربما تدني مدى الرؤية الأفقية بمناطق مختلفة من المملكة.

و يستمر تأثر المملكة نهار الخميس بأحوال جوية خماسينية جافة وحارة نسبياً الى حارة بوجه عام مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة لكنها تنشط بشكل واضح بعد الظهر والعصر، وتكون مصحوبة بهبات قوية ومثيرة للغبار في مختلف المناطق.

وقال المختصون في طقس العرب أن منطقة البحر الميت والعقبة والمناطق الغورية في المملكة ستتأثر بشكل كبير في الأجواء الحارة لتقارب درجات الحرارة الـ 40 مئوي وتتجاوز ذلك في بعض المناطق وسط أجواء شديدة الحرارة متوقعة