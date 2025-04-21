نقيب الأطباء : لن يتم تطبيق نظام البصمة إلا ضمن معايير واضحة

وطنا اليوم:أصدر نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، أول تعميم رسمي له منذ توليه المنصب، موجهاً إلى أطباء وزارة الصحة، أعلن فيه رفضه التام لتطبيق نظام البصمة في الوزارة، مؤكداً أن كرامة الطبيب فوق كل اعتبار.

وشدد الدكتور الخشاشنة في التعميم على أن نقابة الأطباء لن تقبل بتطبيق أي نظام لا يراعي كرامة الطبيب ويحفظ هيبته، مشيراً إلى أن أي محاولة لإلزام الأطباء بالبصمة، كما جرى في مديرية صحة الزرقاء، سيتم التعامل معها بجدية تامة.

وأكد أن النقابة لن تسمح بأي إجراء عقابي أو تعسفي تجاه أي طبيب بسبب موقفه من هذا النظام، قائلاً: “كرامتكم خط أحمر، ولن يتم تطبيق نظام البصمة إلا ضمن معايير واضحة تحمي حقوق الطبيب وتصون كرامته”.

وختم بقوله: “الطبيب ليس رقماً… الطبيب كرامة”.