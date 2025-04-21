تنشيط السياحة تختتم جولات ميدانية تفقدية في المعابر الحدودية البرية

وطنا اليوم:اختتمت هيئة تنشيط السياحة جولات ميدانية تفقدية في مختلف المعابر والمنافذ الحدودية البرية، بهدف الوقوف على احتياجاتها لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار، وبما يعكس الوجه السياحي المتميز للمملكة.

وشملت الجولات مراكز ومعابر حدود المدورة، والعمري، والدرة، وجابر، والكرامة، وجسر الملك حسين، ووادي عربة، ووادي الأردن.

وبحسب بيان صادر عن هيئة تنشيط السياحة، فقد استهدفت الجولات، والتي جاءت بالتعاون ما بين وزارة السياحة والآثار والهيئة والشرطة السياحية، تفقد احتياجات المعابر عند استقبال الزوار والمسافرين ومستوى الخدمات المقدمة لهم، خصوصا وأنها تتزامن مع بدء الموسم السياحي الصيفي، الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية نشطة من مختلف الدول إلى الأردن، خصوصا زوار الدول العربية والمغتربين الأردنيين المقيمين في دول الخليج العربي.

وبحسب بيان الهيئة، فإن هذه الجولات تأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تستهدف تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التجارب السياحية في الأردن، وترجمة لخطط هيئة تنشيط السياحة التسويقية والترويجية لترسيخ المملكة مقصدا سياحيا متميزا