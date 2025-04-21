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صناعة عمان تنظم لقاءات عمل تجمع الشركات الصناعية بممثلي المراكز التجارية الكبرى والفنادق في المملكة

46 ثانية ago
صناعة عمان تنظم لقاءات عمل تجمع الشركات الصناعية بممثلي المراكز التجارية الكبرى والفنادق في المملكة

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمان معرض الصناعات الأردنية في مبنى الغرفة، والذي جرى خلاله عقد لقاءات عمل ثنائية جمعت ممثلي الشركات الصناعية المشاركة بممثلي المراكز التجارية الكبرى في المملكة، وعدد من فنادق الخمسة نجوم، وذلك ضمن سياسة غرفة صناعة عمان في التعريف بالمنتجات الأردنية والترويج لها في السوق المحلي واسواق التصدير.

وأكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أن هذا اللقاء يأتي بهدف الربط بين الشركات الصناعية الأردنية ومسؤولي المشتريات في المراكز التجارية والفنادق بالمملكة، بحيث يتم الاطلاع على منتجات هذه الشركات وبحث تأسيس شراكات تجارية بينهم، خصوصا وانه قد تم قبل يومين عقد لقاءات عمل ثنائية جمعت هذه الشركات بوفد تجاري من مجموعة اللولو العالمية، والتي مقرها في دبي، حيث ابدى الوفد اعجابه بجودة المنتجات الأردنية ومدى تطورها.

ويشارك في هذا المعرض (82) شركة صناعية أردنية، من مختلف القطاعات، الصناعات البلاستيكية (5) شركات، الصناعات الجلدية (3) شركات، الصناعات الغذائية (49) شركة، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل (20) شركة، الصناعات الهندسية شركة واحدة، والصناعات الورقية (4) شركات


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