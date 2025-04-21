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وفاتان و20 مصابا بحادث تصادم قرب مثلث سوف

46 ثانية ago
وفاتان و20 مصابا بحادث تصادم قرب مثلث سوف

وطنا اليوم:قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الاثنين، إنَّ فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش تعاملت مع حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب متوسطة ومركبة(ديانا) على طريق جرش عجلون وبالقرب من مثلث سوف.
وبين الناطق الإعلامي في بيان صحفي أنه نتج عن الحادث، وفاة شخصين، وإصابة 20 شخصا بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفيات جرش الحكومي، والأميرة هيا العسكري، والإيمان الحكومي، والصفا التخصصي، مشيراً إلى أن الإصابات قيد العلاج.
وأوضح الناطق الإعلامي أنه سيتم فتح تحقيق مروري لبيان الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.


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