القضاة : 5 لجان قطاعية تعمل لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع سوريا

وطنا اليوم:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية استفادة قطاع الاستشارات والخدمات الهندسية من الفرص المتاحة في العديد من البلدان وبخاصة سوريا والعراق في ضوء الخبرات والإمكانات الكبيرة والمتميزة التي يزخر بها.

وقال، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الأعمال الهندسي، حضرتها الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، إن القطاع الهندسي وخدمات الاستشارات الهندسية من أهم القطاعات في الأردن من مختلف الجوانب خاصة من ناحية توظيف الأردنيين ومجالات العمل الأخرى المرتبطة به مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات وغيرها، إضافة إلى الفرص التصديرية التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة والاستفادة من مشروعات إعادة الاعمار في سوريا.

وأضاف أن الحكومة وفرت الأرضية المناسبة لمختلف القطاعات بخاصة القطاع الهندسي الاستشاري للاستفادة من الفرص المتاحة في العراق وطرح مشاريع متعددة في المحافظات العراقية وكذلك مشروعات إعادة الاعمار في سوريا.

وأشار إلى التواصل الدائم مع سوريا حيث أن هنالك (5) لجان قطاعية تعمل لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر.

وقال إن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بشكل واضح خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكدا أن العمل يتواصل لتكون المملكة بوابة الدخول لإعمار سوريا.

وتطرق القضاة إلى الجهود الحكومية التي تستهدف تعزيز الفرص أمام القطاع الهندسي داخليا وخارجيا وأن هنالك فرص كبيرة ومن ذلك تنفيذ مشروع المدنية الجديدة وكذلك مشروعات إعادة الإعمار.

ودار حوار موسع حول موضوعات تخص القطاع الهندسي واستشاراته