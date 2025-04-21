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القبض على شخص حاول التسلل من سوريا إلى الأردن بطريقة غير مشروعة

8 ثواني ago
القبض على شخص حاول التسلل من سوريا إلى الأردن بطريقة غير مشروعة

وطنا اليوم:صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم الاثنين، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
وبيَّن المصدر أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليه، وتم تحويله إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع محاولات التسلل والتهريب كافة، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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