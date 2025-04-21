إعلان بدء تنفيذ مبادرة “سفراء النزاهة في الجامعات” من “العلوم التطبيقيّة”

وطنا اليوم_

أعلنَ رئيسُ مجلسِ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي من على منبر جامعة العلوم التطبيقية الخاصة البدء بتنفيذ مبادرة “سفراء النزاهة في الجامعات الأردنية” بمرحلتها الأولى .

وقال حجازي في كلمته خلال الاحتفال الذي نظمته الجامعة اليوم بحضور رئيس مجلس أمنائها د.هيثم عبد الله أبو خديجة، ونائب رئيس الجامعة أ.د صالح العقدة، وعميد شؤون الطلبة د. حسام الشروف ، ونخبة من الأكاديمين ، إن مبادرة سفراء النزاهة تأتي انطلاقا من الإيمان العميق بأن الشباب هم عماد التغيير وركيزة الإصلاح وقادة المستقبل، وأن إشراكهم في جهود تعزيز النزاهة والشفافية هو اعتراف بدورهم وقدراتهم في البناء والمحافظة على مكتسبات الوطن.

وأكدّ أن الحديث عن النزاهة ومكافحة الفساد لم يعد مجرد خطاب نخبوي، بل أصبح مطلبًا مُلحّاً يجب أن يتجذّر في ثقافة المواطنين ولا سيما فئة الطلبة، ومحو فكرة الفساد الانطباعي من أذهان المواطنين بالبيّنة والبرهان، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد نشاطًا توعويًا عابرًا ولن تكون كذلك ، بل هي مشروع وطني متكامل ومتواتر في مجتمع يشكّل الشباب فيه نسبة كبيرة تفرض علينا كجهة رقابيّة إشراكهم في جهود الوقاية من الفساد عبر تزويدهم بالمعرفة وتعزيز وعيهم بدورهم كمواطنين شرفاء وتحفيزهم على أن يكونوا مؤثرين إيجابيين في بيئاتهم الدراسية والمهنية والاجتماعية.

من جانبه قال نائب رئيس الجامعة خلال كلمته في الحفل إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تمثّل اليوم نموذجًا حيًّا على التوازن بين قوة القانون ووعي المجتمع ، وقد نجحت في بناء ثقة حقيقية بين المواطن والدولة ، من خلال انفتاحها على مختلف المؤسسات ، وفي مقدمتها الجامعات ، التي تُعدّ الحاضنة الطبيعية لنشر هذه المفاهيم وبناء جيل واعٍ ، يرفض الفساد ويُؤمن بالنزاهة سلوكًا ونهجًا .

وأعرب عن سروره بأن تكون جامعة العلوم التطبيقية الخاصة جزءًا من هذا التوجه الوطني النبيل سواء من خلال تنظيم هذه الفعالية التوعوية الهادفة ، التي تفتح آفاق الحوار ، وتعزز من وعي الطلبة والهيئتين الأكاديمية والإدارية بأهمية تبنّي معايير النزاهة كجزءٍ من ثقافتهم اليومية ، وكضرورة لبناء مستقبل واعد ، أو مواصلة التعاون مع الهيئة مستقبلًا .

وتضمّن حفل إطلاق المبادرة التي حضرها من الهيئة مدير مديرية النزاهة والوقاية ومديرة وحدة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، ورشة عمل توعويّة قدّمها فريق من قسم التوعوية في مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة، شملت عروضاً تقديمية وشروحاً تفصيلية حول آليات عمل الهيئة في محوري إنفاذ القانون والوقاية والنزاهة، والتعريف بمعايير النزاهة الوطنية، مستعرضين حالات عملية لعددٍ من القضايا التي تعاملت معها الهيئة، كما أكد فريق التوعية خلال الورشة أهمية إشراك الجامعات كبيئات حاضنة للفكر الشبابي في جهود تعزيز النزاهة والشفافية، ودور هذه المبادرة في استثمار قطاعات الشباب الجامعي في المساهمة بنشر ثقافة النزاهة، وتعزيز الوعي بأهمية احترام سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ونبذ كافة أشكال الفساد.

من الجدير ذكره أن مبادرة سفراء النزاهة في الجامعات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب الجامعي بدورهم الأساسي في حماية مقدرات الوطن ، والمشاركة الواعية في بناء مجتمع ينهض بقيم العدالة والشفافية والمساءلة ، تستهدف في مرحلتها الأولى خمسة آلاف طالب وطالبة كثمرة تعاون بنّاءة بين الهيئة والمؤسسات الأكاديمية في المملكة .