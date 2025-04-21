تنشيط السياحة تتعاون مع برنامج كوري شهير لترويج الأردن

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنشيط السياحة عن تعاونها مع فريق البرنامج الكوري الجنوبي الشهير “نحن المرشدون العظماء 2″، الذي يعرض على قناة “ام بي سي ايفري ون”، لتصوير حلقة خاصة تسلط الضوء على أبرز الوجهات السياحية والثقافية في المملكة، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، شهد التعاون زيارة طاقم البرنامج إلى الأردن خلال الفترة من 3 إلى 14 نيسان الحالي، حيث بدأ الفريق بجولة استطلاعية تمهيدية، أعقبتها مرحلة التصوير في مواقع مختارة بعناية، شملت مدينة البترا الأثرية، ووادي رم بصحرائه الخلابة، ووادي الموجب بطبيعته الفريدة، بالإضافة إلى تجارب محلية تعكس الضيافة الأردنية الأصيلة.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، “ندرك أهمية الإعلام الدولي في تشكيل صورة الأردن كوجهة سياحية، ولهذا جاء تعاوننا مع البرنامج ليسلط الضوء على التنوع الطبيعي والثقافي في المملكة بأسلوب يلامس اهتمامات الجمهور الكوري والآسيوي”.

وأضاف، “نعول على مثل هذه الإنتاجات النوعية في الوصول إلى شرائح جديدة من السياح، خاصة في السوق الآسيوي الذي يعد من الأسواق الواعدة، ونسعى من خلال هذه الشراكات إلى تقديم الأردن كوجهة متكاملة قادرة على تلبية تطلعات السائح الباحث عن الأصالة والتجربة الفريدة”.

وأشار عربيات، إلى أن اختيار الأردن لتصوير هذه الحلقات جاء نتيجة جهود حثيثة قامت بها الهيئة للتواصل مع كبرى شركات الإنتاج الآسيوية، مبينا أن التعاون لم يكن صدفة، بل هو ثمرة عمل مؤسسي وجهود ترويجية قمنا بها خلال السنوات الماضية لفتح آفاق جديدة في السوق الكوري، ونحن نلمس اليوم نتائج هذه الاستراتيجية.

وتابع عربيات، “نهدف من خلال هذا الظهور الإعلامي إلى زيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني، ليس فقط في كوريا الجنوبية، بل في عموم شرق آسيا، حيث يملك هذا البرنامج قاعدة جماهيرية كبيرة تسهم في تعزيز الحضور الأردني على خارطة السياحة العالمية”.

واشارت الهيئة، إلى أن الحلقة المخصصة للأردن ستعرض على أربعة أجزاء أسبوعية، ابتداء من يوم الثلاثاء 3 حزيران 2025 وحتى 24 من الشهر ذاته، عبر شاشة “ام بي سي ايفري ون” (MBC every1)، ومن المتوقع أن تحقق نسب مشاهدة عالية لدى الجمهور الكوري والآسيوي الشغوف بالسفر والثقافات المتنوعة.

وقد شارك بالحلقة نخبة من نجوم كوريا الجنوبية، بينهم كيم داي-هو، وبارك ميونغ-سو، وتشوي دانيال، ما يضيف قيمة إعلامية وشعبية كبيرة للمحتوى، ويعزز فرص انتشار الرسالة السياحية الأردنية على نطاق واسع.