15 مليون دينار أرباح شركة توزيع الكهرباء لعام 2024

وطنا اليوم:بلغ صافي أرباح شركة توزيع الكهرباء بعد الضريبة العام الماضي، نحو 15 مليون دينار، مقارنة بـ 10.55 مليون دينار عام 2023.

وبلغ إجمالي موجودات الشركة، في نهاية عام 2024، نحو 972 مليون دينار، مقارنة بـ 792 مليونًا في نهاية عام 2023، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها الشركة خلال اجتماع هيئتها العامة العادي وغير العادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور حازم الرحاحلة، والمديرة العامة المهندسة ريم حمدان.

وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، استعرض الاجتماع مجريات العمل خلال عام 2024، وأبرز إنجازات الشركة التي واصلت أداء دورها المحوري في تقديم خدمة الكهرباء، باعتبارها سلعة استراتيجية تمس مختلف القطاعات، مع الحرص على استمرارية التيار الكهربائي والحد من الانقطاعات، والالتزام الكامل بمعايير الأداء الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووافقت الهيئة العامة في الاجتماع بالإجماع على رفع رأسمال الشركة بمقدار 4 ملايين سهم/دينار، ليتم توزيعها كأسهم مجانية على المساهمين، كلاً بنسبة مساهمته، وليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 25 مليون دينار بدلًا من 21 مليونا.

وتمّت تغطية هذه الزيادة من خلال رسملة 4 ملايين دينار من الأرباح المدورة، كما تم تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بتعديل رأسمال الشركة.

وشهدت الشركة تطورًا ملموسًا في مجال التحول الرقمي، حيث باشرت بتنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات عبر منصة (SAPS/4HANA)، التي توفّر بيئة رقمية موحّدة تتيح تكامل البيانات وتسهم في تسريع اتخاذ القرار.

وبموازاة ذلك يجري تحديث نظام إدارة الموارد البشرية، لتبنّي منظومة متكاملة تدعم أتمتة العمليات وتعزّز تجربة الموظف، إلى جانب اعتماد منصة (Intalio) لإدارة المراسلات الإلكترونية، ما حسّن التواصل الداخلي وقلّل الاعتماد على الورق، في إطار توجهات الحوكمة الإلكترونية.

وفي مجال الأمن السيبراني، أنشأت الشركة وحدة متخصصة مدعومة بكوادر مؤهلة ونُظُم متطورة من ضمنها مركز عمليات الأمن السيبراني وأنظمة (SIEM) المتقدمة، لحماية بيانات الشركة وتعزيز الجاهزية الرقمية.

وأطلقت الشركة تطبيقًا إلكترونيًا ذكيًا يتيح للمشتركين الوصول إلى الخدمات بكل سهولة، ومركزًا للرد الآلي الموحد (113) الذي يعمل على مدار الساعة، ما ساهم في تحسين جودة الخدمة وسرعة الاستجابة وامتدّت جهود التطوير إلى بيئة العمل، من خلال تحديث مكاتب المشتركين والمكاتب الميدانية بما يتماشى مع الهوية المؤسسية، وتحقيق نتائج تشغيلية مهمة، كخفض نسبة الفقد الكهربائي بنحو 0.5 بالمئة، وزيادة نسبة تحصيل فواتير المشتركين الاعتياديين لأكثر من 100بالمئة.

وأكد الرحاحلة أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية، والتحوّل إلى مؤسسة ذكية قائمة على بنية تحتية متطورة، بما يواكب التطورات التقنية ويخدم مصلحة المشتركين والمساهمين على حد سواء.

وشدّد على أهمية استمرارية تقديم خدمة الكهرباء بجودة عالية، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقال إن النتائج المالية المحققة خلال العام الماضي، إلى جانب الإنجازات التشغيلية والتقنية، تعكس سلامة التوجهات والسياسات التي تتبناها الشركة.

وعبّر الرحاحلة عن شكره لرئيس مجلس الإدارة السابق سمير مراد على ما قدّمه من جهود مخلصة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا العطاء ترك بصمة واضحة في مسيرة الشركة، وساهم في ترسيخ أسس النجاح التي تبني عليها الشركة اليوم كما عبّر عن اعتزازه بالكوادر البشرية العاملة، التي تمثّل محور النجاح، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل بروح الفريق وتحقيق المزيد من التقدّم في مختلف محاور الأداء المؤسسي.

من جهتها، قالت المهندسة حمدان إن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا التزام جميع العاملين في الشركة بمسار التطوير المستمر والعمل بروح الفريق، لافتةً إلى أن الشركة وضعت نُصب عينيها الوصول إلى مؤسسة رقمية متكاملة، ترتكز على الكفاءة وسرعة الاستجابة ورضا المشترك.

وأشارت إلى أن إطلاق عدد من المبادرات الرقمية، مثل منصة (SAPS/4HANA) وتطبيق المشتركين الإلكتروني ومركز الرد الآلي، كان له أثر مباشر في تحسين الخدمات وزيادة فاعلية التواصل، ما يعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقة بين الشركة والمشتركين.

وأكّدت أن الشركة ستستمر في تحديث بنيتها التحتية التقنية والإدارية لتحقيق أهدافها المؤسسية، مع التزامها بتقديم خدمة ترتقي لتطلعات المواطنين وتستند لمعايير الأداء والجودة، مشيرة الى أن المستقبل يحمل مزيدًا من الإنجاز على أرض صلبة من النجاح المؤسسي.

وشدّدت على أهمية تعزيز بيئة العمل الداخلية، مشيرةً إلى الجهود المستمرة في تحديث المكاتب والمراكز الميدانية، بما يضمن تجربة أفضل للزائر والمستخدم على حد سواء