انخفاض عدد مركبات التطبيقات الذكية في الأردن

وطنا اليوم:انخفض عدد أسطول مركبات النقل العام ضمن اختصاص هيئة النقل البري بنسبة 0.5% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، ليصل عدد المركبات إلى 41494 مركبة، بحسب مؤشرات الأداء الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري.

وأظهرت المؤشرات، أن عدد أسطول مركبات التطبيقات الذكية انخفض في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 2%، ووصل إلى 11864 مركبة تتبع 4 شركات.

وسجل عدد مركبات التكسي الأصفر ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 5322 مركبة، تتبع 130 مكتب تكسي ضمن اختصاص هيئة النقل البري.

كما ارتفع عدد المركبات فئة “متوسط عمومي” إلى 3717 مركبة خلال الفترة ذاتها، وبنسبة 1.8% عن العدد المسجل في نهاية الربع الرابع من 2024.

فيما انخفض عدد مركبات السرفيس العمومي إلى 998 مركبة خلال فترة المقارنة.

وسجل عدد الحافلات العمومية ضمن اختصاص الهيئة، زيادة بنسبة 5% في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 838 حافلة.

وبشأن شركات النقل المتخصص خلال الربع الأول من 2025، فقد ارتفع مجموع عدد الشركات بنسبة 1.5% لتصل إلى 343 شركة، منها 155 شركة لنقل البضائع العامة، و117 شركة لنقل الحاويات، و30 شركة لنقل النفط الخام ومشتقاته.

وبلغ عدد الرؤوس القاطرة 20367 رأساً، وعدد المقطورات 23906 مقطورات، وتوزعت نسبة الملكية على 78.2% للأفراد، و21.8% للشركات.

أما معدل عمر أسطول الشحن، فقد ارتفع بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6% ليصل إلى 17.5 سنة، مقارنة مع 16.5 سنة خلال الربع الأخير من العام الماضي