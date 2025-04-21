المواصفات تتعامل مع 47 ألف بيان جمركي خلال الربع الأول

وطنا اليوم:تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال الربع الأول من العام الحالي، مع 47801 بيان جمركي، ونفذت 1368 جولة في محافظات وألوية المملكة، فتشت خلالها على المنتجات للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية والتشريعات النافذة.

وبحسب بيانات للمؤسسة، أصدرت المؤسسة 170 قرار إتلاف لمنتجات ثبتت مخالفتها وتأثيرها على الصحة العامة، منها: منظفات، ومناديل مبللة، وألعاب أطفال، وأجهزة كهربائية، وإطارات.

وأصدرت المؤسسة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ثلاثة قرارات إغلاق بحق منشآت اقتصادية مخالفة من مصانع ومحلات تجارية، كما أصدرت 32 إنذارا، وحولت 53 جهة مخالفة إلى النائب العام، وتلقت 208 شكاوى، تابعتها وحولت المخالفين إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني، وفقا لقانون المواصفات والمقاييس.

وبينت الأرقام أن المؤسسة فحصت ودمغت، حتى منتصف الشهر الحالي، 5400 كيلوغرام من المصوغات الذهبية والفضية المشغولة، المحلية والمستوردة، كما فحصت 7000 كيلوغرام من السبائك الذهبية والفضية المستوردة.

وأظهرت البيانات أن المؤسسة أجرت، خلال الفترة نفسها، 26650 فحصا في مختبراتها، وتحققت من 4675 عداد قياس لتدفق المحروقات في المحطات والصهاريج، ومن أوزان 3150 أسطوانة غاز، و4220 عداد تاكسي، و615 صنفا من العبوات المعبأة مسبقا، و590 وزنة وميزانا وقبانا.

وأشارت إلى تحقق المؤسسة من 2689 وثيقة تقييم مطابقة للتأكد من صحتها وصلاحيتها، والكشف على 1200 مصعد كهربائي للتحقق من صلاحيتها ومأمونيتها للاستخدام العام، إلى جانب منح 147 منتجا علامة الجودة الأردنية، وشهادات مطابقة مثل شهادتي “حلال” و”المنتج العضوي”، إلى جانب برنامج التاجر الملتزم، الذي يسهل الإجراءات على التجار الملتزمين بالقواعد الفنية والمواصفات القياسية، ويسرع من إنجاز معاملاتهم، لـ36 شركة.

وأكدت المؤسسة أهمية دور المواطن وتعاونه مع المؤسسة، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات ضمن النطاق الرقابي للمؤسسة، عبر هاتف الشكاوى المباشر (065301243)، أو صفحتها على فيسبوك (@jsmo.gov.jo)، أو من خلال الدخول إلى أيقونة الشكاوى في موقعها الإلكتروني (jsmo.gov.jo)، حيث تعامل الشكاوى بمنتهى السرية والموضوعية.