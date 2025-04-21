طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 تباشر أعمالها

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وحرصاً على تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، باشرت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 اليوم الإثنين، أعمالها باستقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم جرّاء الحرب التي يشهدها القطاع.

وقال قائد قوة المستشفى: “إن المستشفى يجسد حرص واهتمام القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني، بالأهل والأشقاء في قطاع غزة، للوقوف معهم جراء الحرب الدائرة، مضيفاً أن طواقم المستشفى باشرت منذ ساعات صباح اليوم، أعمالها في استقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية.

وبيّن مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة، بدأت باستقبال المراجعين ومتابعة الحالات المرضية مشيراً إلى أن المستشفى يحتوي عيادات متخصصة تشمل الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق، وجراحة العظام، والأطفال، والوجه والفكين، وعيادة الباطنية، والنسائية، والأطفال الخدّج، التخدير والإنعاش، إضافةً إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة ” استعادة الامل “.

بدورهم، عبر المراجعون والأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تبذله من جهود متواصلة وما تقدمه من خدمات طبية وإنسانية لهم.