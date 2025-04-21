بالتعاون مع مديرية بنك الدم .. البنك الأردني الكويتي ينظم حملة للتبرع بالدم في مبنى الإدارة العامة

وطنا اليوم:نظم البنك الأردني الكويتي يوم الأحد الموافق ٢٠-٤-٢٠٢٥ حملة للتبرع بالدم في مبنى الإدارة العامة، بالتعاون مع مديرية بنك الدم، وقد شهدت الحملة إقبالاً من موظفي الإدارة والفروع، وتهدف هذه الحملة إلى مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى الدم عبر المساهمة في تعزيز مخزون بنك الدم الوطني، ورفع حالة الوعي الصحي ونشر ثقافة التبرع بين موظفي البنك والتوعية بالفوائد الصحية لعملية التبرع.

هذا وقد عبر القائمون على بنك الدم عن شكرهم وتقديرهم لأسرة الأردني الكويتي على دعمها المستمر ورعايتها لمثل هذه الحملات. علماً بأن البنك هو عضو في بنك الدم الوطني و عادة ما يقوم بتنظيم عدة حملات خلال العام