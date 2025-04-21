أبوخلف تكتب الملك رمسيس الثالث الذى توفى منذ ٤٠٠٠ سنة تسبب بتوقيع أتفاقية بين مصر والأردن اليوم

بقلم سماح أبو خلف

الحضارة المصرية القديمة تمتلك روحاً حية فبين الفينة والأخرى يظهر للعالم أكتشاف جديد يبرز مدى تطور حضارة مصر وقوتها وأمتدادها الشاسع فى العالم القديم .

ويبدو أن مرور رمسيس الثالث بوادى رم لم يكن عادياً لأنه من المؤكد أنها دارت رحى حرب بالمنطقة وكان هو القائد لها

وهذا دليل أهميتها ودلالاتها .

حيث صرحت وزيرة السياحة معالى لينا عناب بأكتشاف خرطوشتين للملك رمسيس الثالث وقامت الوزارة بأستضافة الدكتور زاهى حواس الذى وضح أن أحدى الخوطوشتين تحمل إسم الملك عند الولادة والآخر إسمة عند التتويج كملك ، وقد تم توقيع إتفاقية حيث صرح الدكتور حواس أنة حدث غير مسبوق يكشف عن عمق العلاقة التاريخية بين مصر الفرعونية والمناطق المحيطة بها ويعزز من فرص التعاون البحثى بين البلدين .

الأردن تاريخاً كان ذا ثقل حيث يربط مابين إفريقيا وشمال وشرق آسيا وكانت تستقر بها العديد من الحضارات وتطمح بالسيطرة عليها أيضاً لأهميتها قديماً وحديثاً ، و كما هو واضح من تنوع الحضارات وآثارها المختلفة من العصور الرومانية والبيزنطية والأنباط والدول الأسلامية أيضاً

ثراء وتراكم الحضارة جعل الأردن أقوى

الأردن موجود من عمق التاريخ ولا نحتاج ،الى إيضاح عن أنفسنا والأكتشافات خير دليل على ذلك فالأقدام ورثت تاريخ حضارى بعمق الزمن