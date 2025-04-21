بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

العموش: والدي فقد عينه في حرب 48 لأجل فلسطين.. ولطالما أراد العودة ليمنحها الأخرى

11 ثانية ago
العموش: والدي فقد عينه في حرب 48 لأجل فلسطين.. ولطالما أراد العودة ليمنحها الأخرى

وطنا اليوم:قال النائب حسين العموش، إن والده فقد عينه في حرب عام 1948 دفاعاً عن فلسطين، وكان يتمنى لو يعود ليضع عينه الأخرى هناك، مؤكداً أن الدفاع عن فلسطين شرف لا يقبل المزاودة ولا المساومة، ولكن لا يجوز استغلال ذلك للمساس بأمن الأردن.
وأضاف العموش: “لمن ألف البوريه والقايش وتنسم عبق الفوتيك وهو يزين أكتاف الرجال، وتابع مشية والده بفخر، شكراً لجهاز المخابرات العامة”، موجهاً كلامه للمخربين: “ألقيتم الحجارة في البئر الذي شربتم منه، ومنكم ورا، مش عيب؟ عرفنا من يقصد جلالة الملك، وعيب عليكم”.
وأكد أن “وطناً لا نحميه لا نستحق أن نعيش فيه”، مشيراً إلى أن الحديث عن الصواريخ بأنها موجهة للاحتلال هو “عذر أقبح من ذنب”، فغزة – التي زارها مرتين – تريد أردناً قوياً آمناً، ولا تقبل بما جرى. وتابع: “لا يوجد بلد قدم لفلسطين كما قدّم الأردن، والمتاجرة باسم الدين تجارة خاسرة مقصدها العاطفة”.
وختم العموش بالدعوة إلى وضع حد لتجار الدين ومحاسبة من يحاول شيطنة الشارع الأردني، قائلاً: “كلنا في سفينة واحدة، والمزاودات لا تحرر فلسطين، والرأي العام العالمي متعاطف مع غزة، لكن الكيان الغاصب مدعوم من أقوى دول العالم”.

عاش الملك، عاش الوطن، وعاشت فلسطين حرّة أبية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:52

عناب: الأردن يمتلك تنوعا ثقافيا وتاريخيا يؤهله ليكون وجهة سياحية عالمية

13:48

الملك يعزي العالم المسيحي بوفاة البابا فرنسيس

12:56

مطلوب محاسب للعمل لدى جامعة فيلادلفيا

12:51

مشاركة عمان الاهلية بحفل تخريج الفوج الثاني من برنامج “نشامى”

12:49

التربية تكرم الطالب السعافنة من مدارس الجامعة الأولى على بحثه العلمي الدولي في فيزياء الجزيئات

12:48

جائزة جديدة تضاف لحصيلة طلبة العلوم الطبية المساندة في عمان الاهلية

12:45

عدوان متواصل على شمال الضفة: دمار ونزوح ومعاناة إنسانية تتفاقم

12:18

الصفدي منفعلا بعد حديث العرموطي: ليخسأ كل خائن

12:01

عطيّة للحكومة: لما تصمتون عن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين

11:50

النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن ندق خشمه

11:46

النائب الحراحشة: من لا يحب الملك عبد الله لا يحب الله

11:41

القاضي: تطبيق القانون بحل حزب جبهة العمل إذا كان لديهم العلم

وفيات
وفيات الإثنين 21 – 4 – 2025وفيات الأحد 20 – 4 – 2025وفيات الجمعة 18-4-2025وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايه