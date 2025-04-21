العموش: والدي فقد عينه في حرب 48 لأجل فلسطين.. ولطالما أراد العودة ليمنحها الأخرى

وطنا اليوم:قال النائب حسين العموش، إن والده فقد عينه في حرب عام 1948 دفاعاً عن فلسطين، وكان يتمنى لو يعود ليضع عينه الأخرى هناك، مؤكداً أن الدفاع عن فلسطين شرف لا يقبل المزاودة ولا المساومة، ولكن لا يجوز استغلال ذلك للمساس بأمن الأردن.

وأضاف العموش: “لمن ألف البوريه والقايش وتنسم عبق الفوتيك وهو يزين أكتاف الرجال، وتابع مشية والده بفخر، شكراً لجهاز المخابرات العامة”، موجهاً كلامه للمخربين: “ألقيتم الحجارة في البئر الذي شربتم منه، ومنكم ورا، مش عيب؟ عرفنا من يقصد جلالة الملك، وعيب عليكم”.

وأكد أن “وطناً لا نحميه لا نستحق أن نعيش فيه”، مشيراً إلى أن الحديث عن الصواريخ بأنها موجهة للاحتلال هو “عذر أقبح من ذنب”، فغزة – التي زارها مرتين – تريد أردناً قوياً آمناً، ولا تقبل بما جرى. وتابع: “لا يوجد بلد قدم لفلسطين كما قدّم الأردن، والمتاجرة باسم الدين تجارة خاسرة مقصدها العاطفة”.

وختم العموش بالدعوة إلى وضع حد لتجار الدين ومحاسبة من يحاول شيطنة الشارع الأردني، قائلاً: “كلنا في سفينة واحدة، والمزاودات لا تحرر فلسطين، والرأي العام العالمي متعاطف مع غزة، لكن الكيان الغاصب مدعوم من أقوى دول العالم”.

عاش الملك، عاش الوطن، وعاشت فلسطين حرّة أبية