مطلوب محاسب للعمل لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:

محاسب / الدائرة المالية.

وفقاً للشروط التالية

اردني الجنسيه .

المؤهل العلمي بكالوريوس في تخصص المحاسبة .

خبره عمليه لا تقل عن (3) سنوات في نفس المجال وإعداد الموازانات.

الوثائق المطلوبة

السيرة الذاتية.

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادات الخبرة .

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الاحد الموافق 27/4/2025 .