مشاركة عمان الاهلية بحفل تخريج الفوج الثاني من برنامج “نشامى”

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الاهلية عبر مجموعة متميزة من طلبتها في حفل تخريج الفوج الثاني من البرنامج الوطني لإعداد القادة الشباب “نشامى”، الذي نظمه مركز إعداد القيادات الشبابية برعاية وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، وبحضور أمين عام وزارة الشباب بالوكالة الدكتور ياسين هليل، ومديرة المركز الدكتورة شروق الهاشم، وبمشاركة 33 شاباً وشابة من مختلف المحافظات ، يوم الخميس الموافق 17 نيسان 2025.

حيث شارك عن الجامعة الطلبة: بانا نبيل السعافين – كلية الصيدلة ، وملك نضال الحوراني – كلية الصيدلة وآدم عوده الله الحديدي – كلية إدارة الضيافة والسياحة ، وسامر جميل الغدايرة – كلية الحقوق.

وقد عُقد البرنامج خلال الفترة من 23 تموز 2024 وحتى 17 نيسان 2025، بواقع (80) ساعة تدريبية، تضمن خلالها المشاركون تدريبات مكثفة على مهارات القيادة، وإدارة المبادرات المجتمعية، والعمل التطوعي، وفنون التواصل، إلى جانب لقاءات تفاعلية مع شخصيات وطنية وخبراء مختصين.

وأكد الوزير الشديفات في كلمته خلال الحفل، على أهمية الاستثمار في الشباب وتنمية قدراتهم، لإعداد قيادات مستقبلية تسهم في بناء الوطن، مشيدًا بدور البرنامج في تمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، ومبيناً حرص الوزارة على استمرار البرنامج انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، خاصة في مجالات الريادة، والابتكار، والتمكين الاقتصادي، والمواطنة الفاعلة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شروق الهاشم مديرة المركز أن البرنامج يشكل منصة وطنية لصقل شخصية القادة الشباب وتمكينهم من أداء دور فاعل في تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الاستثمار في طاقات الشباب هو السبيل لصناعة مستقبل مشرق.

وألقت الطالبة ملك الحوراني من جامعة عمان الاهلية كلمة الخريجين، عبّرت فيها عن اعتزازها وزملائها بالمشاركة في البرنامج، الذي وصفته بتجربة نوعية مثّلت نقطة تحول في مسيرتهم القيادية، لما قدمه من محتوى توعوي وتدريبي ساهم في تطوير مهاراتهم الحياتية والقيادية، من خلال الورش والمبادرات والمشاريع الريادية.

وفي ختام الحفل، قام الوزير الشديفات بتوزيع الشهادات على الخريجين، مثمناً جهود مركز إعداد القيادات الشبابية في تنظيم البرنامج وإنجاحه.