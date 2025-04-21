التربية تكرم الطالب السعافنة من مدارس الجامعة الأولى على بحثه العلمي الدولي في فيزياء الجزيئات

وطنا اليوم:كرّم وزير التربية والتعليم الدكتورعزمي محافظة، يوم السبت 19-4-2025، الطالب عبدالله سعافنة من طلاب الصف التاسع في مدارس الجامعة الأولى؛ لمشاركته القيمة ببحث علمي دولي نُشر مؤخرا في ورقة متخصصة في فيزياء الجزيئات.

وأشاد الدكتور محافظة بجهود السعافنة في هذه الورقة البحثية، داعيا إلى تعميم هذه الإبداعات كقصص نجاح ونماذج تستحق المحاكاة في مدارس المملكة.

وتحقق هذا الإنجاز الذي يأتي خطوة متميزة تُجسد إمكانات الشباب الأردني العلمية المتقدمة، تحت إشراف الدكتورة آلاء العزام من الجامعة الأردنية، وبالتعاون مع مؤسسة آستروجو الأردنية التي تعمل على تمكين الطلبة من المساهمة في أبحاث علمية مرموقة بالشراكة مع مؤسسات عالمية، مثل جامعة كلية لندن.

وتناول البحث دراسة دقيقة للخصائص الطيفية والدورانية – الاهتزازية لجزيء ثاني أكسيد الكربون، باستخدام خوارزمية MARVEL 4.0، في إطار مشروع علمي عالمي يهدف لتعزيز قواعد البيانات الطيفية المستخدمة في مراقبة التغير المناخي وتتبع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بالأقمار الصناعية واستكشاف الكواكب الخارجية، والتطبيقات الصناعية والطبية، إضافة إلى دراسة ولادة النجوم داخل السحب الجزيئية.

وستعمل هذه البيانات على تعزيز قواعد علمية مهمة مثل HITRAN وExoMol، والتي تستخدمها وكالات فضاء رائدة مثل “ناسا” والوكالة الأوروبية للفضاء.