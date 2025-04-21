جائزة جديدة تضاف لحصيلة طلبة العلوم الطبية المساندة في عمان الاهلية

وطنا اليوم:فاز الباحث الطالب فاروق الشياب الطالب في برنامج الماجستير في العلوم الطبية المخبرية بكلية العلوم الطبية المساندة بجائزة افضل فكرة ابتكارية على مستوى المملكة و التي تقام للمرة الاولى على هذا المستوى.

و قد سلمت الجائزة عطوفة الامين العام لوزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات خلال حفل افتتاح فعاليات اليوم العلمي الاول للجودة و سلامة المرضى.

و تتلخص الفكرة بتحليل عينات شرائح الدم (Blood film) من خلال برمجيات الذكاء الاصطناعي بحيث تحسن جودة النتائج و تسرع انجاز العمل و تزيد من قدرة الطبيب او المخبري المعني بتشخيص امراض الدم المختلفة.

يذكر ان هذه الفكرة سيتم تعميمها على كافة مختبرات المستشفيات و المراكز المعنية في المملكة و سيتم توسيع نطاق البحث ليشمل الكثير من الفحوصات التي لا يمكن انجازها من خلال اجهزة التحليل المعتادة.

وقد اشاد الشياب بما تلقاه من معرفة عميقة بالمواد المختلفة التي تلقاها على ايدي الاساتذة في كلية العلوم الطبية المساندة و تحديدا قسم العلوم الطبية المخبرية ، منوها الى ان الجامعة تستحق ما تحظى به من مكانة رفيعة في البحث العلمي مما يوفر مناخا ًخصباً للابداع والابتكار سواء على المستوى الأكاديمي أو العملي.

و قد اعرب الاستاذ الدكتورغالب عريقات عميد الكلية عن اعتزازه بما حققه السيد فاروق الشياب والذي يعتبر امتدادا لمسيرة طويلة من الجهد الأكاديمي والبحثي لكادر الجامعة ، وما توفره الجامعة من مختبرات و تسهيلات بحثية مما يترجم على شكل تميز أكاديمي و بحثي وعملي لطلبة الجامعة و باحثيها.

و تقديرا من الجامعة سلم الاستاذ الدكتورغالب عريقات عميد الكلية شهادة تقدير للطالب على تمييزه في هذة الفكرة الابتكارية وسيتم عرض هذه الفكرة على حاضنة الاعمال في الجامعة للعمل على تبنيها.