عدوان متواصل على شمال الضفة: دمار ونزوح ومعاناة إنسانية تتفاقم

وطنا اليوم:يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على شمال الضفة الغربية، لليوم الـ91 على التوالي، وسط تصعيد ميداني غير مسبوق يستهدف بشكل خاص مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما، في ظل تدهور إنساني ومعيشي خطير، وعمليات تهجير ممنهجة للمواطنين.

في مدينة ومخيم جنين، تتواصل عمليات الهدم والتجريف والإحراق، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية مغلقة، وسط تشديد الحصار ومنع دخول أي جهة إغاثية أو صحفية.

رئيس بلدية جنين، محمد جرار، أكد أن الاحتلال دمّر نحو 600 وحدة سكنية بشكل كامل، إضافة إلى تدمير جزئي أصاب مئات المنازل الأخرى. ووفق تقديرات رسمية، فإن عدد النازحين تجاوز 21 ألفًا، تم توزيعهم على مناطق مختلفة، أبرزها مدينة جنين، وبلدة برقين، وسكنات الجامعة العربية الأمريكية.

فيما تجري محاولات لتأمين مساكن متنقلة مؤقتة في منطقة واد برقين، في وقتٍ تتعرض فيه البنية التحتية للتدمير المستمر، مما يعيق تقديم أي خدمات أساسية.

تشهد مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) عدوانًا متواصلًا منذ أكثر من 12 أسبوعًا، أدى إلى استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل، وتدمير واسع في البنية التحتية والمنازل.

بحسب مصادر محلية، دمّرت قوات الاحتلال 396 منزلًا بشكل كامل، و2573 بشكل جزئي، وأجبرت أكثر من 4000 عائلة على النزوح القسري، مع تحويل عشرات المنازل إلى مواقع عسكرية مغلقة.

المخيمات باتت شبه خالية من سكانها، في ظل إغلاق كامل بالمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية، وسط اقتحامات ليلية، واعتقالات، وتنكيل ممنهج بالمواطنين، والاعتداء على الممتلكات والمحال التجارية.

استدعت مخابرات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، وزير شؤون القدس أشرف الأعور، وحققت معه بزعم “ممارسة أنشطة لصالح السلطة الفلسطينية”، وسلمته قرار إبعاد عن الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، ما لا يقل عن 20 مواطنًا من محافظات عدة، أبرزها الخليل، بالإضافة إلى نابلس، رام الله، سلفيت، بيت لحم، والقدس.

وتتبنى قوات الاحتلال سياسة “العقاب الجماعي”، عبر ممارسات تشمل، تحقيقات ميدانية مع المدنيين، تهجير السكان قسرًا من منازلهم، وتسليمهم إخطارات بالهدم، تحويل المباني إلى نقاط عسكرية، واستهداف الطواقم الصحفية خلال تغطيتهم للعدوان، وحماية المستوطنين في هجماتهم على الرعاة والمزارعين وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار.

أزمة إنسانية متصاعدة

وتشهد مناطق شمال الضفة، خاصة جنين وطولكرم، كارثة إنسانية، مع تدهور الخدمات الصحية، وغياب المأوى، واستمرار الحصار، ومنع دخول المساعدات. وتُطلق جهات محلية نداءات عاجلة لتدخل دولي يوقف العدوان ويمنع مزيدًا من الانهيار في الأوضاع المعيشية.