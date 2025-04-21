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الصفدي منفعلا بعد حديث العرموطي: ليخسأ كل خائن

11 دقيقة ago
الصفدي منفعلا بعد حديث العرموطي: ليخسأ كل خائن

وطنا اليوم:أكد رئيس كتلة العمل الإسلامي النيابية صالح العرموطي، أن من يعارض الدولة الأردنية ليذهب إلى الجحيم.
وقال العرموطي إنّ جبهة العمل الإسلامي، التقوا مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأكد لهم رفضه وضع جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.
وبين أنّ الإسلاميين كانوا دائمًا في صف الدولة، وأكدوا دائما ان من يحاول الأساس بالأردن فستقطع يده.
فيما أكد النائب عن جبهة العمل الإسلامي أيمن ابو الرب، تقدير الكتلة للشعب الأردني والعشائر والجيش والاجهزة الامنية والقيادة الحكيمة.
وقال إنّ الإسلاميين يكرروها ولا يواروا فهم تربوا على ذلك.
وبين أن كلمة رئيس المجلس أحمد الصفدي، حول المعارضة لبرامج الحكومة اعجبته، فليس من بين جبهة العمل الإسلامي معارض للدولة.
وأشار إلى أنّ النواب الإسلاميين أدوا القسم الدستوري بالإخلاص للملك.
الى ذلك وافق مجلس النواب على شطب كلمة للنائب صالح العرموطي خلال جلسة النواب اليوم الاثنين التي تناولت المخطط الارهابي الذي احبطته دائرة المخابرات العامة.
وكان العرموطي طالب في كلمته، الحكومة بتقديم المعلومات الصحيحة متهمها بأنها هي من اثارت الفتنة.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن الحكومة ليس فيها وزراء إلا وطنيين أحرار.. وليس فيها أي وزير خائن.
وأضاف، “نحن نعرف أين الخون”…وليخسأ كل خائن.
وصفق اعضاء المجلس لرئيسهم الصفدي، قبل أت يصوتوا بالموافقة على شطب كلمة العرموطي من محضر الجلسة.


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