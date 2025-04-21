عطيّة للحكومة: لما تصمتون عن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين

وطنا اليوم:انتقد رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، النائب خميس عطية، بيان جماعة الإخوان المسلمين الأخير، واصفًا إياه بـ”المدهش”، نظراً لعدم احتوائه على إدانة صريحة للأحداث التي كُشفت مؤخرًا، والتي تمس أمن واستقرار الأردن.

واعتبر عطية أن البيان تضمّن تدخلاً غير مبرر في القضاء الأردني، متسائلًا عن سبب صمت الحكومة تجاه قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، والذي قضى بحل الجماعة.

وأكد أن بقاء الجماعة بعد صدور قرار الحل يُعد وجودًا غير قانوني، ويستدعي إجراءً رسميًا لوقف أي مزاودات على مواقف الدولة الأردنية، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جماعة أو تيار أن يختزل دعم القضية الفلسطينية أو أن يحتكر الحديث باسمها”.