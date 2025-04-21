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النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن ندق خشمه

8 ثواني ago
النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن ندق خشمه

وطنا اليوم:وجه النائب حابس الشبيب رسالة لكل مجرم حاقد على أمن الأردن واستقراره ويسعى لترويع الأردنيين.
وقال الشبيب، اليوم الاثنين، خسئتم وشلت أيديكم لما قمتم به من تصنيع للصواريخ والمسيرات لاستهداف الأمن الداخلي للأردن، مؤكدا أن صمتنا ليس ضعف ولا استسلام وأن من يتطاول على الأردن “ندق خشمه دق”.
وأضاف أن يجب كشف كل الارتباطات الخارجية التي على صلة بالخلية الإرهابية التي جرى ضبطها الأسبوع الماضي من نشامى المخابرات العامة.
وأشار الشبيب إلى أن الأردن مع المقاومة ولكن ليس على حساب الأردن والأردنيين وليس مع جر الصراع إلى الأردن، مؤكدا أن المملكة تحترم الجميع ولكن لا تخشى أحد عندما يتعلق الأمر بالمساس بأمنها واستقرارها.


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