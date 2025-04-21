النائب الحراحشة: من لا يحب الملك عبد الله لا يحب الله

وطنا اليوم:أكد النائب بدر الحراحشة، أن الجبهة الإسلامية في الأردن لو وجدت مسمى غير الإسلام “لركبته”؛ للترويج إلى نفسها، وهذه حقيقة غالبية الأردنيين يعلمونها ويدركونها.

وقال الحراحشة خلال جلسة النواب، اليوم الاثنين، إن تراب الأردن مجبول في دماء الشهداء، ويوجد نشامى يمتلكون 100 حاسة لضمان أمن الأردنيين.

وأضاف: ” الخلية الإرهابية تعد عدتها لتهديد أمن الوطن منذ 3 سنوات، وكانت تحت رقابة أجهزتنا الأمنية، وعند ساعة الصفر وجدوا صقور المخابرات العامة تداهم مخططاتهم النتنة”.

وتابع: “نفتخر بالقيادة الهاشمية، وما صنعت خلال 100 عام مليئة بالنهاية؛ وبالتأكيد من لا يحب الملك عبدالله لا يحب الله”.