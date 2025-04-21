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القاضي: تطبيق القانون بحل حزب جبهة العمل إذا كان لديهم العلم

دقيقة واحدة ago
القاضي: تطبيق القانون بحل حزب جبهة العمل إذا كان لديهم العلم

وطنا اليوم:طالب رئيس كتلة حزب الميثاق النيابية مازن القاضي ان يخضع حزب جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية ، باعتباره جزءًا من جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ، وان يتم حلّه في حال ثبت تورطه بالتحريض على التسليح.
وجدّد القاضي ، تحيته لجهاز المخابرات العامة، مؤكدًا أنهم “فوتوا الفرصة على قوى الشر والظلام”، وذلك خلال جلسة مجلس النواب التشريعية اليوم الاثنين.
وقال القاضي إن من يعتقد بإمكانية العبث بأمن الأردن “واهم”، مشددًا على أن الأردنيين من جميع المنابت والأصول يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية.
وأشار إلى أن الأردنيين فوجئوا الثلاثاء الماضي بكشف خلية إرهابية، تدرب أفرادها في لبنان داخل معسكرات تابعة لحزب الله، وينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن النواب كانوا ينتظرون بيانًا واضحًا من كتلة الجبهة النيابية يدين الفاعلين، إلا أن ذلك لم يحدث


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