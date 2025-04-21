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النواب يستهلون جلستهم بعرض فيديو عن العلم الأردني

دقيقتان ago
النواب يستهلون جلستهم بعرض فيديو عن العلم الأردني

وطنا اليوم:استهل مجلس النواب جلسته اليوم، بطلب من رئيس المجلس أحمد الصفدي، بعرض فيديو قصير عن العلم الأردني، تخلله مقاطع بصوت جلالة الملك عبدالله الثاني تتحدث عن رمزية العلم واعتزاز الأردنيين بالجيش.
ووقف النواب أثناء العرض تقديرًا واحترامًا، فيما قوبل الفيديو بتصفيق حار من الحضور.


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