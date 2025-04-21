الذهب في الأردن يسجل أعلى سعر له على الإطلاق

وطنا اليوم:سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، قفزة جديدة، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصياغة، إلى 69.2 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 67.2 دينارًا للغرام.

ووفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي، ارتفعت أسعار بيع الغرام من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في المحال إلى 78.80 دينارًا، و61.70 دينارًا، و46.70 دينارًا على التوالي.