بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

البواريد يرد على ناصر النواصرة: لدينا رأي واحد فقط في أمن الأردن

55 ثانية ago
البواريد يرد على ناصر النواصرة: لدينا رأي واحد فقط في أمن الأردن

وطنا اليوم:قال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد ان “المؤسسة” تحاول ان تأخذ الرأي والرأي الآخر في أغلب المواضيع الا فيما يتعلق بأمن واستقرار الأردن فمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لديها “رأي واحد” ما عندها رأي ثاني.
واضاف البواريد خلال رده على النائب ناصر النواصرة اثناء مناقشات اللجنة المالية في مجلس النواب الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة لعامي 2022 و 2023، المتعلقة بوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، انه في قضايا اقتصادية واجتماعية “ممكن رأي ورأيين” الا في أمن واستقرار الأردن رأي واحد فقط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:20

الأردن يطوّر من أدوات البحث عن النفط.. التنقيب بتقنية الـ 3D في الجفر

10:15

هل يُمثّل الذكاء الاصطناعي تهديدًا أم فرصة؟ نقاش أكاديمي في كلية الأعمال بجامعة فيلادلفيا

10:12

المعادن الاستراتيجية والنادرة تعيد رسم الخارطة الجيوسياسية

10:10

أين دور وزارة الشباب مما يحدث ؟؟

10:07

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: الفقر أخطر من الإرهاب!

10:06

أربع ملاحظات سريعة حول بيان أهالي المتهمين وما تضمنه من مضامين ومواقف

10:04

الدولة الاردنية تثور على ثورتها وتَنقُضُ شرعيتها . مشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي مرفوض

10:01

جماعة عمان لحوارات المستقبل تستنكر صمت كتيبة ابن ابي سلول

09:51

العدل : تنفيذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس لغاية آذار

09:38

وفاة طفلة وإصابة 3 أشخاص جراء حادث تدهور على طريق المفرق – جابر

09:17

عشرات القتلى بغارات أمريكية دامية على صنعاء وصعدة

09:11

فضيحة جديدة على سيغنال.. وزير الدفاع الأميركي يشارك معلومات مع زوجته وشقيقه

وفيات
وفيات الأحد 20 – 4 – 2025وفيات الجمعة 18-4-2025وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025