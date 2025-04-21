البواريد يرد على ناصر النواصرة: لدينا رأي واحد فقط في أمن الأردن

وطنا اليوم:قال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد ان “المؤسسة” تحاول ان تأخذ الرأي والرأي الآخر في أغلب المواضيع الا فيما يتعلق بأمن واستقرار الأردن فمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لديها “رأي واحد” ما عندها رأي ثاني.

واضاف البواريد خلال رده على النائب ناصر النواصرة اثناء مناقشات اللجنة المالية في مجلس النواب الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة لعامي 2022 و 2023، المتعلقة بوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، انه في قضايا اقتصادية واجتماعية “ممكن رأي ورأيين” الا في أمن واستقرار الأردن رأي واحد فقط.