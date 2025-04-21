هل يُمثّل الذكاء الاصطناعي تهديدًا أم فرصة؟ نقاش أكاديمي في كلية الأعمال بجامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:في إطار الخطة اللامنهجية لكلية الأعمال بجامعة فيلادلفيا، نظّم قسم إدارة الأعمال محاضرة بعنوان “مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي: تهديد أم فرصة لطلبة كلية الأعمال؟”، قدّمها نائب المدير التنفيذي لشركة البعد الرابع للأنظمة الذكية المهندس إبراهيم الطوالبة، وأحد أبرز الخبراء في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال

وتطرقت المحاضرة إلى التأثيرات المتوقعة للذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في القطاعات الإدارية والمالية والتسويقية، حيث أوضح المهندس الطوالبة أن الذكاء الاصطناعي لا يُلغي الوظائف، بل يعيد تشكيلها ويغير من طبيعتها، مما يتطلب من الطلبة تعزيز مهاراتهم التحليلية والإبداعية، إضافة إلى اكتساب مرونة فكرية تؤهلهم للتعامل مع متغيرات سوق العمل الحديثة.

وشهدت المحاضرة حضوراً لافتاً من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية من مختلف التخصصات، حيث دار نقاش تفاعلي مثري حول التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، وما يحمله من تحديات وفرص.

واستعرض المهندس الطوالبة أبرز المجالات الواعدة التي يمكن لطلبة الأعمال التميز فيها في ظل الثورة الرقمية، مشيرًا إلى أن قطاعات مثل تحليل البيانات، والتسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وإدارة العمليات الذكية تشهد نموًا متسارعًا وتفتح آفاقًا واسعة أمام الخريجين، مبينًا أن التكيف مع هذه التحولات التكنولوجية المتسارعة، والقدرة على مواكبة المستجدات في عالم الأعمال الرقمي، سيشكلان عاملًا حاسمًا في تعزيز فرص التوظيف والنجاح المهني خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد عميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي، حرص الكلية على تطوير برامجها الأكاديمية بما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التفاعلية في تأهيل الطلبة لسوق العمل وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

وبين الدكتور الصمادي، أن الكلية تسعى بشكل مستمر إلى ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وذلك من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين، وتوفير منصات تفاعلية تمكّن الطلبة من الاطلاع على أحدث التوجهات في عالم الأعمال والتكنولوجيا

وأشار العميد الصمادي، إلى أن تأهيل جيل يمتلك القدرة على فهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في بيئات العمل لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحّة، مؤكدًا أن الكلية تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تحديث مناهجها باستمرار، وتوسيع شراكاتها مع قطاعات الأعمال والتكنولوجيا لضمان مخرجات تعليمية تتماشى مع متطلبات المستقبل.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس قسم إدارة الأعمال الدكتور محمد العكور، عن شكره العميق للمهندس إبراهيم الطوالبة على ما قدّمه من محتوى غني وقيّم، مثمنًا حضور أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتفاعلهم الإيجابي، والذي يعكس حرصهم على استشراف المستقبل والاستعداد له.