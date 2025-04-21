جماعة عمان لحوارات المستقبل تستنكر صمت كتيبة ابن ابي سلول

وطنا اليوم:استنكرت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيان اصدرته اليوم موقف من يصنفون بانهم رجال دولة، وسكوتهم حيال مايجري في بلدنا، والمتمثل باعلان دائرة المخابرات العامة عن القبض على خلية ارهابية كانت تستهدف امننا الوطني، حيث لاذت الاغلبية الساحقة من من يصنفون بانهم رجال دولة بالصمت، خاصة أولئك الذين هم خارج المنصب الرسمي الذي قد يفرض عليهم بعض القيود، فباستثناء رئيسي مجلسي الاعيان والنواب صمت الآخرون ، بل رفض اكثرهم دعوات وسائل الإعلام للإدلأ بارائهم في مخطط استهداف الاردن، وكأن امر امن الاردن واستقراره لايعنيهم، او كانهم يشككون بالرواية الرسمية، او انهم ينتظرون الى اين ستميل كفة الميزان ليصفقو له. وبدلا من ان يشكلوا خط الدفاع الاول عن الاردن، شكلوا بصمتهم وانسحابهم من المشهد (كتيبةابن أبي سلول) التي اعتادت الطعن بالظهر.

واضافت الجماعة في بيانها لقد نسي هؤلأ الذين احتلوا المناصب العليا المتقدمة في الدولة الاردنية، فضل الدولة الاردنية وقيادتها عليهم، عندما ولتهم مناصبها العليا، فاصيبوا بالخرس عندما احتاج الوطن الى كلمة منهم، وهم المشهورون بالثرثرة في جاهات الاعراس وولائمها. فهل يعقل ان نصل الى هذه الدرجة من انتهازية الكثير من السياسيين في بلدنا؟.

وأضافت الجماعة في بيانها :لقد تكرر سكوت هذه الطبقة من المسؤولين السابقين كلما تعرض بلدنا لازمة، مما يستدعي من الدوائر العليا لصنع القرار في بلدنا اعادة النظر بالأسس التي تعتمدها لاختيار من يتولون المناصب القيادية في بلدنا، ليشغلها من لايتخلى عنه في وقت الشدة، بعد ان يستمتع بخيراته والقابه في اوقات الرخاء.

وختمت جماعةعمان لحورات المستقبل بيانها بالدعاء لله العلي القدير أن يحفظ الله وطننا و قيادته، وان يحميهما من كيد كتيبة ابن ابي سلول