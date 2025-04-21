وفاة طفلة وإصابة 3 أشخاص جراء حادث تدهور على طريق المفرق – جابر

وطنا اليوم:توفيت طفلة وأصيب 3 أشخاص جراء حادث تدهور على طريق المفرق – جابر. ‏

فيما ضبطت مرتبات إدارة السير 5 مركبات يقودها سائقون غير مرخصين قانونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، واتخذت بحقهم إجراءا قانونيا، إضافة لحجزها داخل الساحات المخصصة.

وبين تقرير إدارة الدوريات الخارجية، صباح اليوم الإثنين، إن “تجاوز السرعة المقررة، أو الإنشغال بمشتتات الإنتباه”، المؤدي إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ، تسبب بحوادث تدهور مركبات يوم أمس، مسفرا عن وفاة، والعديد من الإصابات، إثر تدهور مركبة على الطريق الصحراوي، قبل جسر الحسا باتجاه الجنوب.

ودعت إدارة السير الأهالي إلى ضرورة مراقبة أبنائهم، وعدم إعطائهم المركبات لقيادتها، محذرة من المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من عقوبات