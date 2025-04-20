انخفاض طفيف وحالة ربيعية معتدلة تسود معظم مناطق المملكة

وطنا اليوم_الاثنين نهاراً: انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس ربيعي معتدل في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية.

ليلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات:

– احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

الثلاثاء نهاراً: تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي خماسيني، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل واضح وملموس، الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، كما وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار.

ليلاً: الطقس مغبر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ودافئ في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات:

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة.

الأربعاء نهاراً: الطقس مغبر بوجه عام، وحار نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون حار في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

ليلاً: الطقس مغبر في العديد من المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.