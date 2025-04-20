فوز قائمة المهندس الزراعي بجميع مقاعد مجلس النقابة بالتزكية “م.علي أبو نقطة” نقيباً للمهندسين الزراعيين بالتزكية

وطنا اليوم – أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الزراعيين المهندس ناجح العدوان فوز “قائمة المهندس الزراعي” برئاسة المهندس علي أبو نقطة بجميع مقاعد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين السادس والعشرين 2025-2028 بالتزكية.

وأضاف العدوان في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد لاعلان نتائج الانتخابات أنه ونظراً لانسحاب جميع المرشحين لانتخابات مجلس النقابة واستنادا لنص المادة (21) الفقرة (ط) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (19) لعام 1998 نعلن فوز التالية اسماؤهم بالتزكية في انتخابات مجلس نقابة المهندسين الزراعيين السادس والعشرين للدورة ( 2025 -2028 ) على النحو التالي :-

• مركز النقيب :- علي خلف إبراهيم أبو نقطه

• مركز نائب النقيب :- شادي سعيد عبد القيسي

** اعضاء المجلس :-

• ابراهيم كريم محمد الهبارنة

• اسامه عبدالرحمن ابراهيم بزبز

• ايهم فواز عيسى الزيادين

• حسن احمد حسن الصمادي

• عمر سالم حمدان مصالحة

• محمد رائد كامل علي اللالا

• وسيم شهير صالح الشريدة

وأضاف العدوان بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات الولاء والانتماء لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الداعم الاول للقطاع الزراعي وركيزته الأساسية المهندس الزراعي, ونقدم أعمق التهنئة لنقيب المهندسين الزراعيين وأعضاء مجلس النقابة السادس والعشرين على ثقة زملائهم في الهيئة العامة والفوز “بالتزكية” للمرة الأولى في تاريخ نقابة المهندسين الزراعيين, مؤكدين تطلعنا للعمل والانجاز لمستقبل المهندس الزراعي ومؤسسته ومهنته التي نشرف بالانتماء إليها جميعًا.

من جانبه قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة “أقف اليوم حاملًا رسالة الوفاء التي سبقني إليها كل المؤمنين بالعمل النقابي من مجالس النقابة السابقة إلى أعضاء الهيئة العامة على اختلاف تخصصاتهم، أقف أمامكم حاملًا مسؤولية الأمانة ، مواصلًا العمل ضمن فريق ملهم أخذ على عاتقه مسؤولية التخطيط و متابعة الانجاز للنهوض بمستقبل نقابتنا العزيزة”.

وأضاف أبو نقطة أننا في المجلس السادس والعشرين نسكتمل مسيرة الانجاز ونحن نتطلع إلى المستقبل، عبر مواصلة العمل الدؤوب والمخلص على الخطط التي رسمها المجلس السابق نتوسم في هيئتنا العامة استمرار الدعم لتحقيق المزيد من الإنجازات ورسم خطوات جديدة لا تضمن لنا الوصول إلى الأمان فحسب ، بل خطوات تعكس نهجاً يحفظ التوازن ويضمن استدامة صناديق النقابة لأجيال قادمة.

وختم نقيب المهندسين الزراعيين كلمته بتوجيه الشكر للمرشحين الذين انسحبوا لفسح المجال أمام قائمة المهندس الزراعي لمواصلة مشوار العطاء الذي بدأته بعزم وإصرار. هذا الإيثار الذي يعكس روح الانتماء والمسؤولية التي تجمعنا كأبناء وطن واحد، وهذه الثقة وروح الإخاء التي تمثل قيمنا العليا، تجعل منّا بنيانًا واحدًا قادرًا على الصمود في وجه أصعب الظروف، ووسام شرف يضاف الى تاريخ العمل النقابي.