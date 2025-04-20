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عاصي الحلّاني يطلق احدث اغنياته “الحقّ علينا”

دقيقتان ago
عاصي الحلّاني يطلق احدث اغنياته “الحقّ علينا”

وطنا اليوم_

اطلق فارس الاغنية العربية الفنان عاصي الحلاني اغنيته الجديدة بعنوان ” الحق علينا”، من كلمات والحان وتوزيع سليم عساف، وتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب تحت إدارة المخرج احمد المنجد، ومن انتاج AMD Production.

ويعتبر العمل الجديد من الاعمال الرومانسية ، فسالت كلماتها وجعاً والحانها تدمي القلوب ، لياتي صوت فارسها معبرا عن تلك الاوجاع التي تطارد العاشقين .

“الحقّ علينا” تم اطلاقها على القناة الرسمية للفنان عاصي الحلاني “يوتيوب ” وعلى كافة المنصات الرقمية والاذاعات والفضائيات العربية والخليجية .

للاستماع ومشاهدة الفيديو كليب ” الحقّ علينا ” من خلال الرابط المرفق


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