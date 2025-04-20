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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العقيلي والجمل والجندي

ساعة واحدة ago
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العقيلي والجمل والجندي

وطنا اليوم_عمان-20 نيسان 2025-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد واجب العزاء إلى عشائر العقيلي والجمل والجندي.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد علي عبدالمحسن العقيلي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العقيلي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سناء عبدالقادر الجندي، أرملة المرحوم المهندس هشام الجمل، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرتي الجمل والجندي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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