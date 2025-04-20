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الجامعة الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع جامعة هارفرد

44 دقيقة ago
الجامعة الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع جامعة هارفرد

وطنا اليوم:بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، مع وفدا أكاديميا من جامعة هارفرد الأميركية برئاسة الدكتور فادي عصفور، سبل تعزيز التعاون المشترك، سيما في مجال البحوث الصحية، وتشكيل فرق بحثية مشتركة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة، وتطوير عيادات الطب النفسي، في مكافحة الأمراض المزمنة.
وفي السياق ذاته، عقد عميد كلية الطب الدكتور أيمن وهبة، اجتماعاً مع الوفد الزائر لبحث فرص التعاون الأكاديمي بهدف تعزيز مكانة الكلية ومستشفى الجامعة على الصعيد العالمي.
وقدّم وهبة مجموعة من المقترحات لتحسين جودة التعليم الطبي، مستفيداً من خبرات جامعة هارفرد الرائدة في هذا المجال، كما ناقش الجانبان أهمية التطعيم المبكر ودوره في الحد من انتشار الأمراض.
وتناول الوفد الزائر، المتخصص في علاج مرض التليف الكيسي، إمكانية إنشاء مراكز علاجية متخصصة في الأردن بالتعاون مع مراكز علاجية في الولايات المتحدة، نظراً لارتفاع معدلات الإصابة بهذا المرض.
كما التقى الوفد بعميد البحث العلمي الدكتور ياسر الريان، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون في مجال الطب النفسي، مع التركيز على تقليل تكاليف العلاج في الأردن، والعمل على تغيير الصورة النمطية حول الأمراض النفسية في المجتمع.
وشملت الزيارة جولة ميدانية في مستشفى الجامعة الأردنية، تضمنت وحدة التنظير للأطفال ووحدة التغذية، حيث استعرض الدكتور فريد خضير استخدام تقنيات طبية حديثة، منها إدخال جهاز تخدير متطور إلى الخدمة، كما ناقش الدكتور عصفور أهمية دمج التخصصات الطبية في موقع واحد لتقليل فرص العدوى وتسهيل الخدمات على المرضى.
وشدد الوفد الزائر على أهمية تخصص التغذية ودوره الحيوي في علاج الأطفال، كما تناولوا التأثير الإيجابي لعلم النفس على الحالة الصحية العامة للمرضى.


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