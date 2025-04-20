الدفع عبر الهاتف النقال يرتفع 28% في الربع الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:زادت قيمة حركات الدفع عبر الهاتف النقال “جوموبي” بنسبة 28%، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، لتصل إلى 1.440 مليون دينار، مقابل 1.124 مليون دينار.

ووفقا لبيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك” فإن حركات خدمة كليك بلغت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، قرابة 32.22 مليون حركة، وبـ 4.170 مليون دينار، أي بارتفاع نحو 89%، عن الفترة ذاتها من 2024 عندما كان 2.216 مليون دينار تقريبا.

أما نظام إي فواتيركم، فارتفعت قيمة الحركات المنفذة عليه، في الربع الأول من العام الحالي، بأكثر من 17%، ووصلت إلى 3.670 مليار دينار، مقارنة مع 3.130 مليار دينار، علما أن عدد الحركات المنفذة على النظام بلغت 17 مليون حركة، مقارنة 15.5 مليون حركة خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

وفي ما يتعلق بحركات غرفة التقاص الآلي، أو ما يعرف بالحوالات الداخلية بين البنوك، فوصل عدد الحركات المنفذة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية آذار، إلى 2.980 مليون حركة، بقيمة بلغت، 2.415 مليار دينار، ارتفاعا من 2.150 مليار دينار، للفترة ذاتها من 2024.

عدد الشيكات المتداولة انخفض قليلا في الفترة من كانون الثاني وحتى آذار الماضي، ووصل إلى 1.432 مليون شيك، في وقت ارتفعت فيه قيمة هذه الشيكات بنحو 20 مليون دينار، من 9.650 مليار دينار، إلى 9.670 مليار دينار خلال فترة المقارنة.

أما عدد الشيكات فانخفض من ناحية العدد والقيمة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وبلغ العدد 46.1 ألف شيك مرتجع، نزولا من قرابة 54 ألف شيك، والقيمة انخفضت إلى 257 مليون دينار، من أصل 399 مليون دينار، في الربع الأول من عام 2024.