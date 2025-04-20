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السكجي : الاقتران الفلكي لن يشكل وجها مبتسما في سماء الأردن

24 ثانية ago
السكجي : الاقتران الفلكي لن يشكل وجها مبتسما في سماء الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، الدكتور عمار السكجي، إن سماء المملكة ستشهد يوم الجمعة المقبلة ظاهرة فلكية جميلة، نتيجة اقتران القمر مع كوكبي الزهرة وزحل.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، اليوم الأحد، أن هذا الاقتران سيظهر من الأردن على هيئة اصطفاف شبه مستقيم، وليس بتشكيل يُشبه الابتسامة أو ما يعرف بظاهرة “”الوجه المبتسم” كما قد يُشاهد من بعض مناطق الولايات المتحدة الأميركية، موضحا أن هذا المشهد لن يكون مرئيا من أجواء المملكة.
وبين السكجي أن الظواهر الفلكية تختلف في شكلها وموقعها تبعا لمكان المراقب، الجغرافي وهو ما يجعل بعض المشاهد السماوية حصرية لبعض المناطق دون غيرها، مشيرا إلى أن الجمعية أجرت محاكاة دقيقة اعتمادا على بيانات الرصد من موقع الأردن، وتبين من خلالها أن التكوين الذي يشبه “الوجه المبتسم” لن يكون ممكنا رؤيته في سماء المملكة، على عكس تداولته وسائل إعلامية ومنصات تواصل.
وأكد السكجي أن هذه الظواهر، رغم اختلاف أشكالها من مكان لآخر، تظل مثيرة للاهتمام وجاذبة لعشاق متابعة السماء، داعيا إلى الرجوع للمصادر العلمية المتخصصة عند التعامل مع الأخبار الفلكية، لتفادي التضليل أو التهويل.
وأرفقت الجمعية مع توضيحها رسوما ومحاكاة حاسوبية توضح المشهد الفعلي للاقتران كما سيظهر من الأردن فجر الجمعة، مشجعة المهتمين على متابعة صفحاتها الرسمية للحصول على التحديثات والمعلومات الدقيقة حول الأحداث الفلكية المقبلة.


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