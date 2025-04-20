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وزارة العمل: بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص

36 دقيقة ago
وزارة العمل: بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص

وطنا اليوم:أكدت وزارة العمل، أن “أي بلاغ” يصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية يشمل مؤسسات القطاع الخاص، وذلك “استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين”.
وأوضحت الوزارة، أن المادة (59) من قانون العمل “بينت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية إذ نصت على أنه إذا اشتغل العامل خلال هذه العطل فإنه يستحق أجرا إضافيا لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد”.
وأشارت إلى أنها خاطبت جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.


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