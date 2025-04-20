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33 % نسبة تخزين السدود العام الحالي بواقع 95 مليون متر مكعب

42 دقيقة ago
33 % نسبة تخزين السدود العام الحالي بواقع 95 مليون متر مكعب

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، الأحد، إن نسبة تخزين السدود العام الحالي بلغت 33% بواقع 95 مليون متر مكعب.
وأشار سلامة إلى أن نسبة تخزين السدود العام الحالي أقل بقرابة 50 مليون متر مكعب عن العام الماضي.
وأكد سلامة أن الصيف الحالي سيكون استثنائيا نتيجة الظروف المائية نظرا لأن الموسم المطري كان ضعيف.
وشدد أن الوزارة ملتزمة بإيصال المياه لجميع المواطنين بعدالة ولكن بكميات معقولة ولن يكون هناك رفاهية بكميات المياه، بحيث أن كل مشترك سيحصل على حصته بما لا يزيد عن 5-6 أمتار خلال هذا الصيف.


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