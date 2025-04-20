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الاحتلال يعلن اغتيال نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله

ساعة واحدة ago
الاحتلال يعلن اغتيال نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، اغتيال حسين علي نصر نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه «في وقت سابق من اليوم، شن الجيش هجوما باستخدام الطائرات في جنوب لبنان على حسين علي نصر، الذي يشغل منصب نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله».
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه «في إطار دوره، عمل نصر على تهريب الأسلحة والأموال إلى دولة لبنان بهدف استعادة القدرات العسكرية لحزب الله، وفي إطار هذا، قام، بالتعاون مع مسؤولين إيرانيين، بتشجيع نقل الأسلحة والأموال إلى لبنان، بما في ذلك عبر مطار بيروت».
وأضاف أن «نصر كان على اتصال بموظفين في المطار يعملون سرا لصالح حزب الله ويساعدون في التهريب، وبالإضافة إلى ذلك، قام بالترويج وقيادة صفقات شراء الأسلحة من المهربين على الحدود السورية اللبنانية».
وأشار إلى أنه «علاوة على ذلك، وكجزء من دوره، شارك على نطاق واسع في إدارة عمليات تعزيز قوة حزب الله».
وأوضح متحدث جيش الاحتلال أنه «خلال عملية (السيوف الحديدية) وفي إطار عملية (سهام الشمال)، نفذ سلاح الجو، تحت إشراف فرع الاستخبارات، هجمات واسعة النطاق وعمليات اغتيال عديدة بهدف الإضرار بالأنشطة المستمرة للوحدة 4400 وطرق نقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان، ومن بين القتلى قائد الوحدة 4400 محمد جعفر قصير ونائبه علي حسن غريب».
في السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش نفذ موجة غارات في لبنان، فيما علق مسؤول أمني وقال إن هذا يوم مهم للغاية على مستوى الهجمات في لبنان.


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