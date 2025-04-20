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تهنئة قلبية بمناسبة نيل درج الماجستير

18 ثانية ago
تهنئة قلبية بمناسبة نيل درج الماجستير
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ صدق الله العظيم
تهنئة قلبية
بمناسبة نيل درج الماجستير
إلى ابني العزيز، نبض قلبي ونور بصيرتي
“عاصم”، الذي طوى الليالي بطموحه، وارتقى سلّم المجد بثبات المؤمن وعزم الساعي.
أتقدّم إليك بأسمى عبارات التهنئة وأصدق معاني الفخر ، بمناسبة حصولك على درجة الماجستير بتقدير امتياز والتي ختمت اليوم بمناقشة الرسالة الموسومة بعنوان :
( انعكاسات استخدام الدول الكبرى لأدوات السياسة الخارجية الرمزية على الرأي العام الأردني )
من جامعة مؤتة ( السيف القلم ) قسم العلوم السياسية ، في إنجاز علمي يشهد لك ويشرّفنا جميعًا ، لقد سلكت طريق البحث والمعرفة، وكتبت سطورًا من الاجتهاد في صفحات الحياة، فكنت نعم الطالب ونِعم الابن.
وبفضل الله العلي القدير ، ثم الجهود الصادقة التي أحاطتك من أساتذتك الكرام ولجنة المناقشة الموقرة ليكتمل هذا الإنجاز ، لذا أخصّ بالشكر والعرفان المشرف الكريم الموقر :
الاستاذ الدكتور سلطان القرعان رئيس اللجنة .
والسادة أعضاء لجنة المناقشة الموقرين:
الاستاذ الدكتور وليد العويمر
الاستاذ الدكتور رضوان المجالي
الاستاذ الدكتور محمد جرار
الذين أسهموا بعلمهم وتوجيههم فيما حققت من نتيجة بتميز واقتدار .
يا عاصم، إن للعلم رجالاً، وإنك اليوم من صفوتهم، فامضِ قُدمًا، ولا تتوقف، فكل مجدٍ جديد بانتظارك.
قال المتنبي:
إذا غامرتَ في شرفٍ مرومِ
فلا تقنعْ بما دونَ النجومِ
بارك الله لك، وجعل هذا العلم شاهدًا لك، وسبيلاً لخدمة وطنك وأمتك ، ومفتاحًا لدرجات أعلى وأسمى في ظل قيادتنا الحكيمة وشعبنا العظيم .

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