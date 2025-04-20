هيئة تنشيط السياحة تستقبل وفداً سعودياً في جولة استكشافية لتعزيز التعاون السياحي المشترك

وطنا اليوم:في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون السياحي مع الأسواق الخليجية، استقبلت هيئة تنشيط السياحة الأردنية وفداً من ممثلي أبرز مكاتب السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية، ضمن جولة استكشافية نُظّمت بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، خلال الفترة من 13 إلى 17 نيسان الجاري.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات قال :

“ننظر إلى السوق السعودي على أنه شريك استراتيجي ومهم للغاية للقطاع السياحي الأردني، ونسعى من خلال هذه الزيارات التعريفية إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على التجارب السياحية الفريدة التي يقدمها الأردن.”

وأضاف عربيات:”إن تنظيم مثل هذه الجولات بالتعاون مع الملكية الأردنية يُسهم في تعزيز الربط السياحي بين البلدين، ويفتح المجال أمام برامج سفر مخصصة تتماشى مع تطلعات السائح الخليجي، مما يعزز من فرص جذب المزيد من الزوّار خلال المواسم القادمة.”

وهدفت الجولة إلى تعريف الوفد السعودي بالمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها الأردن، بما يشمل المواقع الأثرية الفريدة، والمناظر الطبيعية الخلّابة، وتجارب الضيافة الأصيلة. وشمل البرنامج زيارات ميدانية لعدد من الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة.

وعلى هامش الزيارة، نظّمت الهيئة ورشة عمل (B2B) جمعت بين ممثلي مكاتب السياحة السعودية ونظرائهم من القطاع السياحي الأردني، لبحث فرص التعاون المباشر وفتح آفاق شراكات استراتيجية تخدم تطلعات السوق السياحي الخليجي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز حضور الأردن في السوق الخليجي، وخاصة السوق السعودي، الذي يُعد من أبرز الأسواق المستهدفة نظراً لحجمه وأثره الإيجابي على القطاع السياحي الوطني