للعام الثالث على التوالي .. البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة “أفضل بنك للخدمات البنكية الخاصة في الأردن لعام 2025″من يوروموني العالمية

وطنا اليوم:تقديراً لأدائه المتميز وخدماته الاستثنائية في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، أعلن البنك الأردني الكويتي عن فوزه بجائزة “أفضل بنك للخدمات البنكية الخاصة في الأردن لعام 2025” من مجلة يوروموني العالمية .

وجاءت هذه الجائزة ثمرة لرؤية استراتيجية متكاملة تبنتها إدارة البنكية الخاصة في البنك، استندت إلى فهم عميق للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومتابعة دقيقة لاحتياجات عملاء البنك من ذوي الملاءة المالية العالية، وخاصة المهتمين بالاستثمار في الأسواق العالمية، حيث نجحت هذه الإدارة في تحقيق نتائج مالية استثنائية انعكست بشكل مباشر على أداء المحافظ الاستثمارية، وأسهمت في تعزيز ثقة العملاء، ما أدى إلى نمو قاعدة عملاء البنكية الخاصة بنسبة تجاوزت 18% مقارنة بالعام السابق، إلى جانب استقطاب استثمارات جديدة بنسبة نمو تقارب 80% عن نهاية عام 2023.

وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي عن فخره واعتزازه بهذا التقدير العالمي الذي يعكس التزام البنك المستمر بتقديم تجربة مصرفية خاصة رفيعة المستوى لعملائه، وقال:” لقد عملنا خلال العام 2024 على تطوير نموذج أعمال مرن ومتكامل في إدارة الثروات، يراعي تطلعات المستثمرين ويواكب التغيرات السريعة في المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي، الأمر الذي مكننا من تحقيق نتائج تفوق التوقعات في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة.”

وثمّن البطيخي جهود فريق عمل البنك المتميز في إدارة البنكية الخاصة، مقدراً الشراكة الوثيقة التي تربط “الكويتي الأردني” مع عملائه الذين وضعوا ثقتهم في البنك، مشيراً إلى أن البنك سيواصل الاستثمار في تطوير خدماته، وتوسيع نطاق حلوله الاستثمارية، بما يعزز مكانته كمزود رائد للخدمات البنكية الخاصة في السوق الأردني، ويرسخ موقع البنك كخيار أول للعملاء الأفراد والشركات الباحثين عن قيمة حقيقية واستشارات استثمارية متقدمة