خريج صيدلة عمان الأهلية يحرز لقب أفضل إنجاز لعام 2024 في Viatris العالمية

وطنا اليوم:يواصل خريجو كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية تأكيد حضورهم على الساحتين المحلية والإقليمية، حيث تم اختيار الصيدلاني أكرم صادق، وهو عراقي الجنسية، ضمن كوكبة المتميّزين، ونال عن جدارة لقب أفضل إنجاز لعام 2024 “Best Achiever 2024” في شركة Viatris العالمية، تكريماً لعطائه البارز، والتزامه المستمر بالتميّز، وروحه القيادية في العمل الجماعي.

ويأتي هذا التكريم بعد عام حافل بالإنجازات التي عكست تفانيه وإصراره على إحداث فرق إيجابي في بيئة العمل، مما يجعله أنموذجاً يُحتذى به بين زملائه في هذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن Viatris تُعد من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث تسعى إلى تمكين المجتمعات من عيش حياة صحية متكاملة من خلال توفير أدوية عالية الجودة وحلول صحية مستدامة.

ويُذكر أن الصيدلاني أكرم صادق كان أحد أعضاء لجنة متابعة الخريجين في كلية الصيدلة بجامعة عمان الأهلية خلال الفترة من 2020 إلى 2022.