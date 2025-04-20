ارتفاع حصيلة شهداء غزة وسط نقص حاد بالأغذية واستمرار النزوح

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 نشرين الأول 2023 حتى الأحد، إلى 51,201 شهيد و116,869 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة، في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت 1,827 شهيدا، و4,828 إصابة.

أوضحت أن 44 شهيدا و145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، الأحد، في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس.

واستهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المزارعين في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ الشهيد عايش قديح من منزل تعرض لقصف الاحتلال قبل أيام في بلدة خزاعة شرقي خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المواصي مما أدى لاستشهاد الشاب وسيم عطية أبو موسى.

كما استشهد فلسطينيان إثر استهداف طائرة مسيرة للاحتلال تجمعا في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد فلسطينيين آخرين في قصف الاحتلال حي الشجاعية.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأحد، إنها تدير حاليا 115 مركز إيواء موزعة في مختلف أنحاء قطاع غزة، تؤوي فيها أكثر من 90 ألف نازح.

وأضافت الوكالة عبر منصة “إكس” أن الوضع الإنساني المتدهور يزداد سوءًا نتيجة القصف واستمرار الحصار الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن قرابة مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين، يعيشون حاليا من دون أي مصدر دخل ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

ونبّه البرنامج إلى ما وصفه بـ “الخطر المتزايد” الذي يهدد مئات الآلاف من سكان القطاع، في ظل التناقص الحاد للمخزون الغذائي، مما يُنذر بحدوث كارثة إنسانية وشيكة.